Posto de Saúde de Mar do Norte promove Projeto Brincando na Praça

Rio das Ostras - Momentos de muitos sorrisos, diversão e entretenimento para famílias. Na manhã desta terça-feira, profissionais da Saúde de Rio das Ostras deram vida ao projeto “Brincando na Praça”, que aconteceu na Praça de Mar do Norte, promovido pelo Posto de Saúde – Estratégia de Saúde da Família (ESF) da localidade com apoio de equipes das Secretarias de Saúde e Bem-Estar Social e também da Guarda Civil Municipal.



Cerca de 38 crianças participaram do evento, que contou com diversas atividades e serviços como: apresentação de balé, dança livre, palestra preventiva, barbeiro, jogos, orientação social, teatro de fantoches sobre Educação no Trânsito e outros.



De acordo com a assistente social e idealizadora do evento, Isabel Cristina Lima, que trabalha do Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF de Rio das Ostras, esse é o primeiro projeto que tem como objetivo a interação e saúde mental e física das famílias.



“A ideia é entreter as crianças e famílias no período de férias, além da interação com as equipes da Saúde e ocupar esse território com atividades, que é tão bonito. A adesão foi muito boa e agora pretendemos realizar o projeto duas vezes ao ano, sendo o próximo em julho”, destacou Isabel, lembrando que também contou com apoio dos comerciantes locais que cederam o som e mesas.



O movimento social fez a alegria das crianças e suas famílias, que aprovaram a iniciativa. Para a moradora de Mar do Norte, Eliane Terezinha de Oliveira, a ideia é muito boa e ela participou do evento com sua neta Luíza, de 4 anos. “Minha neta até acordou cedo para vir e gostou bastante. O espaço aqui é muito bom e, além de ser mais uma opção de lazer nas férias, as atividades e brincadeiras são uma forma de socialização entre as crianças e famílias também”, acrescentou.



O gerente do Posto de Saúde – ESF de Mar do Norte, Jorge Lino de Souza, pontuou sobre a importância de eventos como esse para a comunidade e de ter vários setores trabalhando juntos para garantir mais bem-estar para a população.



“Foi um encontro saudável, uma forma de reunir as famílias, que passam por tantas dificuldades. De alguma maneira, isso traz um conforto e uma aproximação maior com os profissionais da Rede de Saúde e professores que estão aqui dispostos a ajudar e orientar no que for preciso. Essa integração é muito gratificante para todos nós”, completou Lino.



O projeto contou com o apoio do NASF, que atua em várias equipes de Estratégia de Saúde da Família – ESF, do Bombeiro (Guarda-vidas), da GCM (Ronda Escolar) e do Centro Especializado de Atendimento à Mulher – CEAM.