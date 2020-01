Ceam divulga unidade durante Sesc Verão

Rio das Ostras - Diversão, alto astral, esporte e música têm marcado o Sesc Verão de Rio das Ostras. Orientações de Saúde e proteção também estão na programação do evento, que inseriu a divulgação do Centro Especializado de Atendimento à Mulher (Ceam) Vítima de Violência Doméstica como parte da programação.



Profissionais do Ceam estão distribuindo folder e oferecendo informações sobre a unidade para que toda população e turistas multipliquem as informações. A equipe do Ceam fica concentrada próximo à tenda que coloca as pulseiras de identificação infantil.



O Centro Especializado de Atendimento à Mulher desenvolve atividades e ações como palestras, cursos, capacitações e oficinas, visando o fortalecimento e o resgate da cidadania de vítimas de violência.



Além disso, exerce o papel articulador junto à rede de atendimento para que possa assegurar o atendimento e o acolhimento necessários à superação de violência, além de criar mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar.



A equipe do Ceam voltará ao Sesc Verão no próximo final de semana no sábado, 1 de fevereiro, e domingo, 2.