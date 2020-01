Prevenção da Hanseníase prossegue no município

Rio das Ostras - A Campanha Janeiro Roxo, que tem como objetivo chamar a atenção da população sobre a importância da prevenção e tratamento adequado da Hanseníase, prossegue em Rio das Ostras até o fim do mês, ou seja, esta é a última semana de ações referentes à doença nas Unidades de Saúde do Município.



Com o tema “Hanseníase – Diagnóstico Precoce Sim, Incapacidades Não!”, estão sendo realizadas Salas de Espera com profissionais da Saúde orientando sobre os sintomas, diagnóstico e tratamento da doença.



Na última segunda-feira, um trabalho de prevenção foi realizado no Posto de Saúde – Estratégia de Saúde da Família – ESF Dona EdIméia, em Nova Esperança; no Centro de Saúde Extensão do Bosque e também no Posto de Saúde – ESF do Âncora.



Já na terça-feira, foi a vez dos Postos de Saúde de Nova Esperança e ESF do Recanto, às 14h. Nesta data, ainda haverá ação de combate a hanseníase na Quadra Poliesportiva de Cidade Praiana. Nesta quarta, as ações prosseguem na Clínica da Família (Âncora); no Posto de Saúde – ESF do Operário; ESF de Rocha Leão; no Posto de Saúde de Cidade Praiana, e do Âncora, pela manhã, e ainda no Posto de Nova Cidade.



No último dia do mês, 31 de janeiro, as ações acontecem novamente no Posto de Saúde – ESF do Âncora, no período da tarde, e também no Núcleo de Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente – NASCA, no bairro Liberdade, às 8h30.



CUIDADOS – A Hanseníase causa incapacidades físicas permanentes, principalmente nas mãos, pés e olhos. O Ministério da Saúde alerta que, quanto mais cedo diagnosticada a hanseníase, mais cedo a pessoa poderá ser tratada, e assim evitar sequelas. A doença tem cura e o Sistema Único de Saúde (SUS) disponibiliza gratuitamente do diagnóstico ao tratamento.