Edital 4 do Concurso Público conta com mais de 16.500 candidatos

Rio das Ostras - Destinado especificamente à área da saúde, o Edital nº 4 do Concurso Público de Rio das Ostras vai contar com 16.674 candidatos que vão disputar as 302 vagas (incluindo aquelas destinadas à pessoas com deficiência) disponíveis para os mais variados cargos de todos os níveis escolares. As provas estão previstas para o dia 16 de fevereiro, em dois horários distintos: 9h e 15h30.



O cargo com a maior relação de Candidato X Vaga é o de Maqueiro, seis vagas para 1320 inscritos, dando uma média de 220 candidatos por vaga. Biólogo, com 178 inscritos para apenas uma vaga ficou sendo a segunda carreira mais procurada. Em terceiro lugar ficou o cargo de Técnico em Radiologia com 1155 candidatos para 8 vagas.



Para as pessoas com deficiência, a maior relação é a para o cargo de Enfermeiro II, com 57 inscritos para apenas duas vagas. Fisioterapeuta terá 13 candidatos para disputar uma vaga e Técnico de Enfermagem conta com 36 candidatos para sete vagas.



Quatro cargos estão disponíveis para os candidatos que possuem Ensino Fundamental: Atendente de Consultório Dentário – ASB, Auxiliar de Laboratório, Cuidador em Saúde Mental e Maqueiro.



Para o Ensino Médio, os cargos disponíveis são: Técnico de Aparelho Gessado, Técnico



Enfermagem, Técnico de Higiene Dental ESF, Técnico de Instrumentação Cirúrgica, Técnico de Laboratório, Técnico em Radiologia, Técnico em Radiologia Especializada e Técnico de Segurança do Trabalho



Os cargos para o Ensino Superior são: Biólogo, Bioquímico, Enfermeiro, Enfermeiro II, Enfermeiro ESF, O Dia Enfermeiro Sanitarista, Engenheiro, Farmacêutico, Farmacêutico II, Fisioterapeuta, Fisioterapeuta II, Instrutor Atividades Físicas Saúde, Musicoterapeuta, Odontólogo, Odontólogo II, Odontólogo Buco Maxilo. Odontólogo Endodontista, Odontólogo ESF, Odontólogo Imaginologista, Odontólogo Ortodontista, Odontólogo Pacientes com Necessidades Especiais, Odontólogo Odontopediatria e Terapeuta Ocupacional



Todas as informações necessárias para o candidato, como os requisitos básicos para participação no Concurso e resultados estão disponíveis no endereço www.ibam-concursos.org.br