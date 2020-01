Priscila Fantin e Bruno Lopes se apresentam no Teatro Popular neste sábado

Rio das Ostras - Priscila Fantin e Bruno Lopes prometem tirar boas gargalhadas da plateia neste sábado. Com a peça “Precisamos falar de amor sem dizer eu te amo” o casal de atores dentro e fora da vida real traz uma comédia romântica que conta a história de dois jovens viúvos que decidem se aventurar por meio de um aplicativo de paquera. A peça está prevista para as 19h. Classificação 12 anos.



SINOPSE – O espetáculo começa no momento do primeiro encontro e os personagens dividem seus pensamentos, dúvidas e particularidades com a plateia, que já se sente cúmplice na história desde o primeiro momento, acompanhando o início desse relacionamento como velhos conhecidos na sala de casa.



Apesar de ambos terem personalidades peculiares, a identificação relativa à insegurança e à angustia de como se mostrar para o outro é comum a qualquer pessoa.



Em um momento em que as redes sociais vão muito além de ser um cartão de visitas e as relações ficam cada vez mais efêmeras, o casal de protagonistas levanta, abusando da irreverência, a questão: o que é o amor?



INGRESSOS – Os ingressos já estão disponíveis para venda na bilheteria do teatro, na banda de jornais do Centro e na Esmalteria Bellas Artes, no Jardim Marileia.



A entrada inteira é vendida a R$ 30 e a meia entrada para estudantes, menores de 21 anos, professor da Rede Pública e idosos a R$ 15. Quem não se incluir neste grupo pode adquirir o preço promocional por meio de uma doação de 1Kg de alimento não perecível.



O Teatro Popular de Rio das Ostras fica na Avenida Amazonas s/nº, Centro.