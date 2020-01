Renovação e novas inscrições de projetos esportivos começam na próxima semana

Rio das Ostras - A Prefeitura de Rio das Ostras alerta os participantes dos Projetos Esportivos para ficarem atentos ao prazo de renovação e inscrições para as diversas modalidades ofertadas pela Subsecretaria de Esporte e Lazer do Município.



A partir do dia 3 de fevereiro, é preciso comparecer ao Centro de Treinamento Gilson Zarour, localizado na Rua Elizeth Cardoso, s/nº, Jardim Campomar (atrás do Fórum). O horário de inscrição é das 8h às 16h, de segunda a sexta-feira.



Vale ressaltar que os documentos necessários para inscrição nos projetos esportivos são: cópia da Certidão de Nascimento ou Carteira de Identidade, comprovante de residência, fotos 3×4, atestado médico recente e declaração escolar para menores de idade, que devem fazer sua inscrição acompanhados de um responsável.



Para renovação é preciso levar apenas declaração escolar (menores de 18 anos, atestado médico recente e comprovante de residência (caso haja alteração do mesmo).Mais informações sobre os projetos esportivos mantidos pela Prefeitura de Rio das Ostras podem ser obtidas pelo telefone 2771-2398.



PROJETOS – O Município conta com os seguintes projetos: Escola de Futebol, Rio das Ostras em Movimento, Bom Dia, Escola de Desporto, Atletismo, Skate, Capoeira, Tênis de Mesa, Circuito Funcional, Hidroginástica, Primeira Braçada, Taekwondo, Karatê, Escola de Jiu-Jitsu, Judô, Bodyboard, Stand Up Paddle, Paraesporte, Projeto Alta, Fit Dance, Corrida & Caminhada Orientada, Futevôlei e Zumba.