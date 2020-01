Blitz e Titãs neste fim de semana em Rio das Ostras

Rio das Ostras - O Sesc Verão Rio das Ostras continua neste fim de semana, de 31 de janeiro a 2 de fevereiro, nas praias do Bosque e Costazul, com grande programação. Os destaques são os shows gratuitos das bandas Blitz e Titãs, e dos ex-participantes do programa The Voice Brasil, Kynnie Williams e Gabriel Silva, além da Clínica de Altinha com a campeã mundial Patricinha Fut, em Costazul.Blitz e Titãs se apresentarão no Palco Principal em Costazul, sábado, 1º de fevereiro, às 21h, e domingo, dia 2, às 19h30, respectivamente. No palco Sol Sesc, na mesma praia, as atrações serão Kynnie Williams, sábado, e Gabriel Silva, no domingo, sempre às 18h30. Também no sábado, às 18h, acontece o Luau com a banda The Flash Back, no palco da Praia do Bosque.A super campeã mundial de futevôlei Patricinha Fut chega à Rio das Ostras no domingo, para duas Clínicas de Altinha, de manhã, das 9h às 12h, e à tarde, das 14h às 18h. Depois da apresentação da atleta, ela vai ensinar os fundamentos e conceitos técnicos da altinha para quem quiser “bater uma bola”.ATIVIDADES DA SEXTA-FEIRA – A programação começa na manhã desta sexta-feira, na Praia do Bosque, com o Encerramento do Projeto Botinho, às 9h. Esta foi mais uma parceria com o Sesc RJ, que apoiou a ação realizada pelo Corpo de Bombeiros e Prefeitura de Rio das Ostras.À tarde, a partir das 14h, começam as atividades recreativas e esportivas em Costazul, com destaque para os atrativos para a criançada. Na Praia do Bosque, acontece Aula de Fit Dance às 15h30 e a cantora Lu Oliveira faz show a partir das 17h30.SÁBADO E DOMINGO – Além dos shows à noite, o Sesc Verão Rio das Ostras segue com sua intensa programação gratuita com atrações culturais, de esporte, lazer e recreação, aos sábados e domingos, a partir das 8h, até o dia 9 de fevereiro.O destaque da programação esportiva desta semana será a Clínica de Altinha com a atleta Patricinha Fut, no domingo (02/02), das 9h às 12h e das 14h às 18h. Atleta profissional de futevôlei há 20 anos, Patrícia conquistou seis títulos mundiais e dez brasileiros.Como sempre praticou altinha, há quatro anos Patrícia Fut comprou a causa da modalidade, não só como atleta, mas também como educadora física com a proposta da expansão do esporte com as clínicas, acreditando na profissionalização da modalidade. Como atleta de altinha coleciona sete títulos e já foi considerada duas vezes a melhor jogadora da competição.Após apresentação da vida esportiva da atleta, será realizada uma clínica com os principais fundamentos da altinha e conceitos técnicos fundamentais para os praticantes desta modalidade.SHOWS – No sábado, às 21h, é a hora da banda Blitz agitar o público com seus sucessos, no palco principal. A formação atual conta com o talento de Evandro Mesquita (vocal, guitarra e violão), Billy Forghieri (teclados), Juba (bateria), Rogério Meanda (guitarra), Cláudia Niemeyer (baixo), Andréa Coutinho (backing vocal) e Nicole Cyrne (backing vocal)E no domingo (02/02), às 19h30, os Titãs prometem sacudir o público com diversos hits, também no palco principal, que reúne sucessos de 35 anos de carreira, incluindo canções do álbum Nheengatu, CD que redimensiona o rock brasileiro contemporâneo. Branco Mello, Sergio Britto e Tony Bellotto, agora acompanhados por Beto Lee na guitarra e Mário Fabre na bateria, prometem muito rock.O projeto Sesc Verão em Rio das Ostras é realizado pelo Sesc RJ, com correalização da Prefeitura de Rio das Ostras e Sindicomércio, e conta com o apoio do Governo do Estado do Rio e Sebrae.Para ficar por dentro da programação completa e não perder nada, baixe o APP pelos links – Play Store https://bit.ly/36jUGyg e Apple Store https://apple.co/369dBvV