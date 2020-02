Sábado é o Dia D de Vacinação contra o Sarampo

Rio das Ostras - A Campanha de Intensificação Contra o Sarampo está a todo vapor e, neste sábado, acontece o Dia D de imunização em várias Unidades de Saúde, para crianças e adultos de seis meses a 59 anos de idade. A novidade é que neste fim de semana também haverá campanha durante o Sesc Verão, realizado em Costazul.



A vacinação será realizada no sábado, das 8h às 17h, nas seguintes unidades: Nos Centros de Saúde de Nova Cidade e Extensão do Bosque; nos Postos de Estratégia de Saúde da Família – ESF’s do Mariléa, Operário, Rocha Leão, Mar do Norte, Cantagalo, Âncora, Recanto, Cidade Praiana, Clínica da Família, Dona Edméia e Cláudio Ribeiro.



Já no posto montado na Avenida Roberto Silveira, próximo ao evento Sesc Verão, em Costazul, o trabalho de imunização acontece no sábado, das 8h às 17h, e no domingo, das 9h às 16h.



A Campanha Seletiva, que ganhou o nome “Rio sem Sarampo”, tem o objetivo de implementar medidas emergenciais para contenção do avanço da doença. Para se vacinar é preciso apresentar a caderneta de vacinação.