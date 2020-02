Encerramento do Botinho é marcado pela alegria dos participantes

Rio das Ostras - Um dia de sol, com praia cheia e centenas de crianças, jovens e adultos. Esse foi o cenário de encerramento de mais um ano do Projeto Botinho, que movimentou Rio das Ostras entre os dias 20 e 31 de janeiro. O Projeto foi realizado pelo Corpo de Bombeiros, com apoio da Prefeitura de Rio das Ostras e Sesc Rio, atuando como correalizador.



Exemplo de vitalidade, Maria Selma Dias adorou o projeto. Carioca, ela escolheu Rio das Ostras para viver há dois anos. “Essa cidade é linda e participar de atividades como essa é algo que me deixa muito feliz”, comentou Selma, que é avó do Tauan Dias, que também participou do Botinho, sendo só elogios ao projeto. “Aprendi muitas coisas aqui, principalmente a identificar as valas e os perigos do mar”, disse o menino de 10 anos.



Este ano, o Botinho reuniu 580 pessoas e aconteceu entre os dias 20 e 31 de janeiro. Os participantes foram divididos em categorias de acordo com as idades, sendo Golfinho, Moby Dick, Tubarão, Sereia e Lobo do Mar.



Durante as atividades foi possível aprender a identificar as condições do mar, noções de primeiros socorros, ensinamentos básicos e necessários ao salvamento no mar, além de dicas de preservação do Meio Ambiente.



PRESENÇAS – Estiveram presentes na solenidade de encerramento diversas autoridades, entre elas o Prefeito Marcelino Borba; o Major Brazão, Comandante do Destacamento 3/9 de Cabiúnas; o capitão Ricardo Junior, Comandante do Destacamento 2/9 de Rio das Ostras; o Subtenente Rangel, Coordenador do Centro de Defesa Ambiental; o Subtenente Jorge Mazzo, Coordenador da Defesa Civil Municipal; Fábio Teles, subsecretário de Esporte e Lazer, e o vereador Alberto Moreira Jorge.



Representando o Sesc Rio estiveram presentes Sabrina Perraut e Renata Turler.