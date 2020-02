Saae inicia monitoramento para controle da qualidade da água

Rio das Ostras - O Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE de Rio das Ostras prossegue com ações importantes no Município. Esta semana, começaram a ser realizadas as coletas de água no Sistema de Tratamento de Água de Rocha Leão e também de esgoto, nas Estações de Tratamento de Esgoto – ETEs, operadas pela Autarquia, na localidade de Cláudio Ribeiro e Aterro Sanitário.



De acordo com o vice-presidente do SAAE, Maycon Prata, as análises estão sendo realizadas por laboratório ambiental credenciado no Instituto Estadual do Ambiente (INEA) e possibilitará o monitoramento e o controle do tratamento das Estações de Tratamento de Esgoto.



Esse monitoramento tem como objetivo implantar o controle operacional nas ETEs a fim de produzir um efluente final com uma qualidade que satisfaça os padrões de lançamento para proteção do Meio Ambiente.



“As coletas serão realizadas ao longo do ano e desta forma o SAAE-RO estará assegurando a qualidade dos serviços prestados à população. Além das análises que serão processadas pelo laboratório, nossa equipe também realizará análises periódicas com equipamentos que foram adquiridos pela Autarquia”, destacou Maycon.



CONTROLE DE QUALIDADE – O controle da qualidade da água para consumo humano consiste no conjunto de atividades exercidas regularmente para verificar se a água fornecida à população é potável.



Segundo a Portaria de Consolidação do Ministério da Saúde – MS-GM Nº 5/2017, Anexo XX, compete ao responsável pelo sistema de abastecimento de água para consumo humano manter e controlar a qualidade da água produzida e distribuída, por meio de análises laboratoriais de água, em amostras provenientes das diversas partes dos sistemas, conforme plano de amostragem estabelecido na Portaria.