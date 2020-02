Rio das Ostras - Os dias em Rio das Ostras começam sempre com muito trabalho. A semana foi de reparos no Novo Rio das Ostras e de limpeza de vias e de caixas-ralo no Recanto. Já no Âncora, os serviços incluíram a limpeza de canal.



As equipes da Prefeitura fizeram o nivelamento da Rua Vinicius de Moraes, no Recanto, e a limpeza de via e de caixas-ralo na Rua Pastor Ismael, Rua Pará e Rua Piauí, também no Recanto. Em Cidade Beira Mar, a Rua Barros da Mota também recebeu nivelamento.



NIVELAMENTO- O cronograma diário de serviços vem transformando a Cidade. No Ouro Verde, os funcionários da Prefeitura fizeram o nivelamento de vias nas ruas Vitória e da Prata.



Teve nivelamento também na Vila Verde, na Estrada das Palmeiras, e na Cidade Beira Mar, na Avenida Beira Canal, onde também foi realizada a limpeza.



As equipes estão a todo vapor. No Âncora teve nivelamento de via na Rua Flor do Campo, e em Costazul, na Avenida Atlântica. No Nova Cidade, foi feito o nivelamento da Rua Benedito Barroso.



No Âncora, foram realizadas melhorias do sistema de drenagem na Rodovia Amaral Peixoto. Também foi construída uma rampa para drenagem na Rodovia Amaral Peixoto.