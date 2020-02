Rio das Ostras conta com cinco bases de segurança

Rio das Ostras - Umas das prioridades da Administração Municipal é a segurança dos munícipes. Desde a posse, os investimentos são contínuos. Em aproximadamente um ano e meio, foram inauguradas várias bases de segurança por toda a Cidade.



Com uma parceria com 32º Batalhão de Polícia Militar, a primeira base de segurança foi instalada em um ponto estratégico na chegada de Rio das Ostras. A instalação da cabine vem inibindo as ações de criminosos, tendo em vista que o policiamento é feito 24 horas por dia, todos os dias da semana. No local, os policiais também contam com uma viatura que ajuda no patrulhamento das imediações.



BASE MAR DO NORTE – Em abril de 2019, foi entregue à comunidade do Mar do Norte uma base integrada de Segurança Pública, que também funciona 24 horas por dia, durante toda a semana, com uma viatura exclusiva da Prefeitura para atender à localidade que fica mais distante.



A base agilizou a ação dos guardas municipais e policiais militares, que trabalham integrados na localidade.



BASE DE ROCHA LEÃO- Rocha Leão já contava com uma base fixa, mas com o convênio do Proeis, que traz mais policiais para a cidade, a base passou também a contar com estes agentes que junto com a guarda civil municipal integrou as forças de segurança. Rocha Leão também ganhou uma viatura reservada para o local.



BASE DE CANTAGALO- Em agosto do ano passado, a Administração Municipal inaugurou mais uma base integrada de Segurança Pública, na localidade de Cantagalo. A unidade também funciona todos os dias da semana, 24 horas por dia, e também conta com uma viatura exclusiva para o patrulhamento da região.



BASE DA PRAÇA DA BALEIA- No final do ano de 2019, em dezembro, a Administração entregou mais uma base de segurança na Praça da Baleia. A unidade funciona como as outras entregues, funcionando 24h por dia, em todos os dias da semana. A base também conta com uma viatura que atua em Costazul e no Centro, trabalhando de acordo com a mancha criminal.



O investimento na segurança já vem dando resultados positivos, tendo em vista a redução dos índices de violência no município.