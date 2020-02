Prefeitura qualifica servidores para melhorar o atendimento

Rio das Ostras - A Prefeitura de Rio das Ostras investe na qualificação dos servidores municipais, para melhorar o atendimento à população. No dia 31 de janeiro, servidores da Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca participaram do curso sobre o Sistema Administrativo Livre Integrado (Sali), no Auditório do Parque dos Pássaros, no Jardim Marilea.



Os servidores municipais puderam aprender sobre recebimentos de processos, despachos, encaminhamentos, como fazer e entender todos os trâmites dos processos administrativos. Foram tiradas as dúvidas que surgem no dia-a-dia.



O treinamento, que teve a participação de 20 servidores, aprimorou a utilização do Sali em todos os departamentos e unidades da Secretaria de Meio Ambiente.



O curso foi ministrado pelo técnico Marcos Machado de Queiroz, da Assessoria de Comunicação e Tecnologia da Informação (Ascomti).