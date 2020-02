Feira de Livros segue até dia 15 de fevereiro

Rio das Ostras - Quem não conseguiu passar pela Feira do Livro de Rio das Ostras ganhou mais uma oportunidade para adquirir livros a preços populares. O espaço continuará instalado na Praça José Pereira Câmara até dia 15 de fevereiro e ficará aberto ao público de 10h às 22h.



Entre as bancas é possível encontrar mais de 3 mil obras de diversos gêneros, como terror, infantil, fantasia, autoajuda, história, medicina, jurídico, literatura brasileira, gastronomia, religioso, biografia, música, esoterismo, revistas, artesanato, livros para pintura, filosofia, crônicas, jornalismo, entre outros.



A Feira do Livro é uma iniciativa da Associação Brasileira de Livros (ABL) com o apoio da Fundação Rio das Ostras de Cultura.