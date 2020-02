Saúde e Bem-Estar Animal realiza atendimentos na Fazenda Parque

Rio das Ostras - O Programa de Saúde e Bem-Estar Animal (PSA) da Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca de Rio das Ostras é voltado para o controle populacional de cães e gatos na Cidade, realizando o atendimento clínico e veterinário em sua sede, na Fazenda Parque, localizada na Estrada Municipal, s/nº, no Âncora.



São 15 colaboradores atuando no Programa, sendo três veterinários, dois administrativos, seis tratadores e duas pessoas responsáveis pela realização dos resgates dos animais. Atualmente, cerca de 200 cães e gatos se encontram sob os cuidados dos profissionais do PSA.



“Assim que os animais estão liberados do tratamento veterinário, eles são colocados na Feira de Adoção para encontrar um novo lar. O Programa realiza a castração de cães e gatos para população de baixa renda e o atendimento clínico-veterinário de animais de grande porte em Cantagalo e Rocha Leão”, explica a coordenadora do PSA, Katelin Rodrigues Mendes.



FEIRA DE ADOÇÃO ANIMAL – O Programa de Saúde e Bem-Estar Animal realiza Feiras de Adoção Animal com o objetivo de conseguir um lar para cães e gatos resgatados em situação de rua no Município.



“Quando estão aptos, cachorros e gatos vão para as feiras, que são realizadas das 10h às 16h, na Praça José Pereira Câmara, no Centro. Para adotar, basta levar a identidade e o comprovante de residência. Contamos com a colaboração de toda a população para divulgar este importante serviço”, ressalta Ketelin Mendes.



Os interessados também podem ir a sede do PSA, no Âncora, para adotar um cão ou gato.



CONSULTAS – Moradores de baixa renda (até dois salários mínimos) também podem contar com consultas veterinárias gratuitas para os seus animais. Os atendimentos clínicos e veterinários são realizados na Fazenda Parque, localizada na Estrada Municipal, s/nº, no Âncora, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h. São dez fichas de atendimento por dia.



Para ter direito à consulta, o proprietário do animal deve apresentar documento de identidade, comprovante de renda e de residência.



O PSA também realiza o atendimento de animais de pequeno e grande porte em Cantagalo, no Departamento de Agricultura (Deagro), às quartas-feiras, das 9h às 12h; em Rocha Leão, no Centro Ferroviário de Cultura Guilherme Nogueira, também às quartas-feiras, das 13h às 16h.



FUNCIONAMENTO – O PSA funciona de segunda a sexta-feira, sempre das 8h às 17h, na Fazenda Parque, localizada na Estrada Municipal, s/nº, no Âncora. Mais informações sobre o PSA podem ser obtidas pelo telefone (22) 2771-2351. O Programa conta com a ajuda de ONGs de proteção aos animais da região.