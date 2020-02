Guardas Municipais recebem capacitação em Patrulhamento Tático Motorizado

Rio das Ostras - Os Guardas Civis Municipais (GMCs) de Rio das Ostras passam por constantes capacitações. Os agentes buscam oferecer a população um atendimento mais especializado e eficaz. Na última semana de janeiro, de 26 a 31, GCMs concluíram o curso Patrulhamento Tático Motorizado – Patamo, que foi ministrado em Teresópolis.



O curso tático teve duração de 128 horas e foi dividido em parte teóricas e práticas. Durante a qualificação, os agentes aprenderam sobre a doutrina do Patrulhamento Tático Motorizado, Operações com Cães, Buscas e Capturas, Atendimento de Emergência Médica Pré-Hospitalar- APH Tático, Abordagens a Pessoas e Veículos Suspeitos, Embarque e Desembarque sob Fogo Intenso, Gerenciamento de Crises.



Os Guardas Civis Municipais de Rio das Ostras também passaram por uma avaliação objetiva escrita. Ao final do curso, os agentes receberam o brevê e o certificado de conclusão.



Para o GCM Andrei Maciel da Silva, integrante do Grupamento de Operações Especiais, as Guardas estão vivendo a inserção da Instituição na Segurança Pública.



“Tomamos a iniciativa de nos aperfeiçoarmos e nos qualificarmos para o enfrentamento da violência que assola todo o País. Daremos a nossa contribuição a sociedade de como agir em situações de crises”, destacou Andrei.



O curso, que teve 51 inscritos, homenageou os três alunos que mais se destacaram nas atividades avaliadas e o GCM Andrei Maciel recebeu o segundo lugar.