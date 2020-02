Defesa Civil entrega donativos para as vítimas das enchentes no Estado

Rio das Ostras - A Defesa Civil de Rio das Ostras arrecadou na última semana de janeiro donativos para ajudar as vítimas das enchentes das regiões Norte e Noroeste do Estado do Rio de Janeiro. Na última sexta-feira, a primeira remessa dos materiais arrecadados foi entregue e, na terça-feira, a outra parte foi enviada.



A primeira parte das doações, composta por materiais de limpeza, higiene pessoal, água mineral, roupas e brinquedos, foi entregue na cidade de Porciúncula, onde famílias ficaram desabrigadas após as enchentes da região.



Na última terça, um caminhão repleto de donativos levou a segunda remessa das doações. Fardos de água mineral, materiais de limpeza e de higiene, alimentos não perecíveis, utensílios domésticos, roupas e calçados seguiu para o Centro de Triagem de Itaperuna, local responsável pela distribuição para as áreas mais afetadas com as chuvas.



Dessa forma, é possível minimizar os danos sofridos pela população da região.