Sesc Verão promove a 2ª Taça de Futebol de Amputados

Rio das Ostras - As atividades esportivas do Sesc Verão estão se expandindo para além das areias das Praias de Costazul e do Bosque. Neste sábado e domingo, será realizada a 2ª Taça Verão de Futebol de Amputados de Rio das Ostras, Edição Sesc Verão 2020, com jogos realizados no Centro Esportivo Chico Leite, que tem o apoio da Prefeitura e do Sesc/RJ.



A competição vai reunir quatro equipes: Faro – Futebol de Amputados de Rio das Ostras A e B, e duas de São Paulo, Evolução e Sorocaba. O quadrangular será disputado no sábado, dia 8, com a realização de quatro jogos, dois no período da manhã, às 9h e 10h; e dois na parte da tarde, às 18h e 19. As decisões para definir o campeão e o terceiro colocado acontecem no domingo de manhã, com jogos às 9h e 10h.



A 2ª Taça Verão de Futebol de Amputados de Rio das Ostras é uma realização do Futebol de Amputados de Rio das Ostras.