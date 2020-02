Travessia Dia Verão movimenta Rio das Ostras

Rio das Ostras - A Praia do Bosque vai receber neste domingo, atletas de todo o estado para a XXII Travessia Dia Verão, organizado pela FABERJ – Águas Abertas e Esportes no Estado do Rio de Janeiro, com apoio da Prefeitura de Rio das Ostras e Sesc Rio.



A primeira prova será com um percurso de 5km, com largada prevista para às 8h. Em seguida, acontecerá a Travessia Intermediária, que tem um percurso de 2,5m. Logo após acontecerá a Mini Travessia, com percurso de 600m. Encerrando o evento, acontecerá a Travessinha, com percurso de 100m.



Este ano, a Travessia Dia Verão contará com a participação da atual árbitra internacional de Maratonas Aquáticas, Christiane Areias Fanzeres, que atuou como Gerente de Competições nos Jogos Olímpicos Rio 2016 e nos Jogos Pan-Americanos Rio 2007. Fanzeres é ex-atleta da Seleção Brasileira de Natação e de Maratonas Aquáticas, além de ter sido a primeira nadadora do Rio de Janeiro a atravessar o Canal da Mancha.



Outra presença de destaque será o pentacampeão e embaixador do XTerra, Artur Pedroza. Ele também é tetracampeão do Rei e Rainha do Mar e Bicampeão da 14Bis.



HOMENAGEM – Este ano, a Travessia Dia Verão fará homenagem ao idealizador e organizador da competição, Eduardo Tompsom, que faleceu ano passado.