Centro de Formação Artística prepara professores para início das aulas

Rio das Ostras - Como preparação ao início letivo, professores de música, dança e teatro do Centro de Formação Artística participaram de um café da manhã seguido por palestra e performance contemporânea na última terça-feira. A programação na unidade da Fundação Rio das Ostras de Cultura prosseguiu à tarde com novas vivências artísticas e reunião de planejamento.



A palestra e performance foram realizadas por Luana Dias, que tem ampla experiência com dança flamenca e vem realizando apresentações de espetáculos vivos na Europa, reunindo dança, teatro e música.

"Meu objetivo é estimular o profissional a pesquisar, a pensar no seu trabalho como um agente de comunicação com o público, entendendo também que o aluno contribuiu com o produto final, uma vez que traz consigo suas experiências e essas não podem ser descartadas pelo professor”, explicou Luana, que recentemente lançou, na Espanha, um projeto de performance pós-moderna denominado 'Aletheia'.



Com essa primeira atividade interna, a direção do Centro de Formação Artística pretende estimular o trabalho conjunto entre os professores de dança, teatro e música.



"Ao apresentar a experiência de Luana com o espetáculo vivo, queremos atualizar nossa equipe sobre essa nova tendência e apoiar a integração entre as três diferentes modalidades de arte ensinadas no Centro de Formação", afirmou Fabiana Nagib, diretora adjunta da unidade.