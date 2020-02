Sesc Verão apresenta Sandra de Sá e grandes esportistas

Rio das Ostras - No último fim de semana, de 7 a 9 de fevereiro, o Sesc Verão Rio das Ostras receberá shows gratuitos e oficinas com grandes nomes do esporte brasileiro, além das atividades recreativas, nas praias do Bosque e Costazul.As atividades começam na tarde de sexta-feira, dia 7, em Costazul, com exposições, oficinas de esporte, atividades recreativas e de orientação de saúde, além da apresentação de Hicko Brasa, às 18h30, no Palco Sol Sesc. Com sua presença de palco e interação com o público inconfundível, Hicko apresenta canções na linha pop, pop rock, rap e trap nacional.A programação de sábado, 8, em Costazul receberá expoentes do esporte brasileiro. Além das atividades recreativas e de orientação de saúde, o tetracampeão mundial Anderson Águia ministrará clínica de futevôlei, das 9h às 11h. No final da aula, vai rolar um Jogo Apresentação com Águia e Djalminha, outra lenda do futebol de campo, que demonstra sua habilidade também nas areias. À tarde, das 14h às 16h, acontece outra clínica.O super campeão paraolímpico, Clodoaldo Silva, conhecido como o Tubarão das Piscinas, também ministrará clínica, das 14h às 18h, em Costazul.À noite, às 21h, a cantora Sandra de Sá sobe ao Palco Principal, com o projeto “Sandra de Sá & Elas”. Um show que toca todos os ritmos – MPB, soul, samba, indo até o funk. O espetáculo foi criado com muito amor e carinho e é dirigido pela rainha Sandra de Sá, que apresenta dois novos talentos, Simone Malafaia e Nanda Fellyx. As cantoras desfilam clássicos do repertório de da rainha do soul, como “Retratos e Canções”, “Vale Tudo”, “Joga Fora”, “Bye Bye Tristeza” e “Olhos Coloridos”.O domingo, 9 de fevereiro, segue com intensa programação gratuita com atrações culturais, de esporte, lazer e recreação, e oficinas de altinha, futevôlei, vôlei de praia, beach tênis, skate, beach soccer e frescobol.A areia de Costazul receberá a campeã olímpica Jackie Silva, que promoverá Clínica de Vôlei de Praia, das 9h às 12h e das 14h às 18h. A ex-atleta coleciona diversos títulos, como o de “Melhor jogadora do mundo” e, ao lado de sua parceira, Sandra Pires, a grande marca de 12 primeiros lugares no Circuito Banco do Brasil, feito jamais alcançado por nenhuma outra dupla. O maior título de sua carreira foi a conquista do ouro olímpico em Atlanta, em 1996.A partir das 16h, é a vez do samba na praia. Blocos Carnavalescos fazem a Abertura Oficial do Carnaval de Rio das Ostras, e em seguida, às 20h, o cantor Thiago Yyoo faz um show com o astral lá em cima, com o repertório cheio de Axé Music.PRAIA DO BOSQUE – Na Praia do Bosque a programação continua no sábado e domingo, dias 8 e 9, com Circuito para pessoas com deficiência a partir das 9h, e aula de zumba às 16h.No sábado vai acontecer a última edição da Caminhada no Fim da Tarde, com saída da Praça José Pereira Câmara, às 16h30, e show com Segundo Set Instrumental e Cláudia Facão e Renato Lucato, a partir das 18h.No domingo, 9, o campeão paraolímpico, Clodoaldo Silva, ministrará clínica a partir das 9h. E o show do fim da tarde será com Shell Show Live, às 17h.O projeto Sesc Verão em Rio das Ostras é realizado pelo Sesc RJ, com correalização da Prefeitura de Rio das Ostras e Sindicomércio, e conta com o apoio do Governo do Estado do Rio e Sebrae.Para ficar por dentro da programação completa e não perder nada, baixe o APP pelos links – Play Store https://bit.ly/36jUGyg e Apple Store https://apple.co/369dBvV