Mais de 3.400 pessoas vacinadas no Dia D contra o Sarampo

Rio das Ostras - O Dia D de Vacinação Contra o Sarampo, que aconteceu no dia 1º de fevereiro, foi bastante produtivo em Rio das Ostras. O município teve uma adesão de 3.410 pessoas vacinadas, referente a população de seis meses a 59 anos de idade.



Para quem não aproveitou a oportunidade, ainda há tempo. A Campanha prossegue durante o mês de fevereiro, nos horários de rotina das Unidades de Saúde. O Posto Médico montado para imunização no Sesc Verão, em Costazul, funciona nos finais de semana, das 9h às 16h.



O Posto de Saúde em Costazul foi uma novidade da Campanha de Vacinação no Dia D e, com adesão satisfatória, o atendimento se estendeu até domingo, obtendo um total de 406 pessoas vacinadas, nos dois dias. A população de 30 a 59 anos de idade foi a que mais compareceu em todas as Unidades de Saúde durante o Dia D.



A Campanha Seletiva, que ganhou o nome “Rio sem Sarampo”, tem o objetivo de implementar medidas emergenciais para contenção do avanço da doença. Para se vacinar é preciso apresentar a caderneta de vacinação e cartão do SUS – Sistema Único de Saúde.