Cedro abre inscrições para oficinas gratuitas em fevereiro

Rio das Ostras - O Centro de Educação Ambiental de Rio das Ostras (Cedro) abriu inscrições para diversas oficinas neste mês de fevereiro. Todas as atividades acontecem na sede do Cedro.



As oficinas são gratuitas e os interessados devem se inscrever pelo e-mail cedro.semap.pmro@gmail.com ou de forma presencial, das 9h às 16h, de segunda a sexta-feira, no Cedro, que fica na Avenida Linda, s/nº, em Nova Esperança.



PROGRAMAÇÃO – De 10 a 14 de fevereiro, começa a Semana de Produção de Mudas de Hortaliças, das 9h às 11h30, com 20 vagas na oficina.



No dia 18, das 9h às 11h30, está programada a Oficina de Sabão Ecológica. São oferecidas 20 vagas.



E no dia 19 de fevereiro, das 9h às 11h30, está confirmada a palestra de “Aquisição, manipulação e conservação dos alimentos – Segurança Alimentar”, também com a oferta de 20 vagas aos interessados.



INFORMAÇÕES – Quem quiser obter mais informações sobre o Cedro e a programação de cursos pode ligar para (22) 2771-4350.