Prefeitura entrega creches ampliadas e com maior números de vagas

Rio das Ostras - O ano letivo da Rede Municipal de Rio das Ostras começa nesta segunda, com escolas preparadas para receber os alunos. Na última sexta-feira, a Prefeitura entregou as obras de ampliação das creches municipais Dona Senhorinha e Almira Rosa de Souza (Dona Cota), localizadas, respectivamente, no Recanto e Nova Esperança. Além de garantir maior conforto para as crianças e profissionais, com a reforma foi possível aumentar o número de vagas nas duas unidades.



“Quando temos uma equipe comprometida como a da Educação, tudo funciona da melhor forma. Queremos que a manutenção de todas unidades de ensino seja continuada e vamos trabalhar para garantir o cumprimento dessa meta”, afirmou o prefeito Marcelino Borba na solenidade de entrega das obras da Creche Municipal Dona Senhorinha.



As creches ampliadas receberam também novo mobiliário, incluindo as camas empilháveis, que são de fácil manutenção e ocupam pouco espaço quando não estão sendo usadas. Já os banheiros, tanto os novos como os que foram reformados, têm vasos e pias infantis e boxes elevados, atendendo aos padrões da ergometria.



“Preparamos as creches para que sejam ambientes lúdicos, espaços de acolhida, como continuidade do seio da família, e de aprendizado. Com a ampliação dessas duas unidades, estamos cumprindo o compromisso da atual Administração de aumentar o número de vagas nas creches”, destacou o secretário de Educação, Esporte e Lazer, Mauricio Henriques.



Nesta segunda-feira, com o início das aulas, todos os alunos vão receber o kit de material escolar. Mas nas solenidades realizadas nas duas creches na sexta-feira já foram feitas entregas simbólicas desse material e das mochilas.



“Eu e meu filho estamos nos sentindo acolhidos na creche, que ficou linda. A equipe nos deu grande atenção e o material escolar é completo e de qualidade”, assegurou a auxiliar de laboratório Mayara Reis, mãe de Mathias Henrique, de 2 anos e 9 meses, matriculado na Dona Senhorinha.



AMPLIAÇÃO – A Creche Dona Senhorinha ampliou a capacidade de atendimento em 60% com a construção de duas novas salas. Em 2019, oferecia 210 vagas e este ano serão 339 alunos matriculados. A unidade agora conta com banheiros com adequações ergométricas, sendo que um deles é para pessoas com deficiência.



Já a Creche Dona Cota, que tinha 95 alunos matriculados, aumentou a capacidade de atendimento em 80% e hoje oferece 175 vagas, já preenchidas. Na unidade de ensino foram construídas duas novas salas de aula com pátio externo, sala de professores com banheiro e almoxarifado, além da sala da administração ter sido ampliada.



SOLENIDADES – A entrega das obras de ampliação da Creche Municipal Dona Senhorinha aconteceu na última sexta, e contou com a presença do prefeito Marcelino Borba, do secretário de Educação, Esporte e Lazer, Mauricio Henriques, entre outros gestores do Administrativo e representantes do Executivo.



Já a solenidade para a entrega da Creche Almira Rosa de Souza (Dona Cota) aconteceu, também na sexta-feira, no horário da tarde. Um dos diferenciais trazidos pela reforma foram os pátios internos, com piso especial, conectados às duas novas salas. O evento contou com grande participação da comunidade de Nova Esperança.