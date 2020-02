Localidades de Rio das Ostras continuam recebendo melhorias

Rio das Ostras - Os serviços de melhorias em Rio das Ostras são contínuos. A cada semana, uma localidade é contemplada. Na última semana, os trabalhos começaram pelo Recanto, com limpeza de via e de caixas-ralo na Rua Vinicius de Moraes.



No Chácara Mariléa, foi feito o nivelamento da Rua Aristóteles da Cunha e no Operário foram realizados reparos na Rua João de Barro. Já Na Rodovia Amaral Peixoto as equipes da Prefeitura fizeram reparos no meio-fio.



NIVELAMENTO E LIMPEZA DE CAIXAS-RALO – Os funcionários da Prefeitura seguem realizando as melhorias por toda Rio das Ostras. As equipes estiveram no Recanto, fazendo nivelamento da Estrada das Palmeiras e no Cantinho do Mar, atuando na limpeza de vias e de caixas-ralo na Rua Bouganville. Também foram realizados reparos de via em Costazul, na Rua Nelson Pessegueiro do Amaral.



O trabalho segue a todo vapor. As equipes atuaram no Âncora, fazendo reposição asfáltica na Rodovia Amaral Peixoto. Em Cidade Praiana, realizando limpeza de via e de caixas-ralo na Rua Santa Catarina.



No Village, teve melhorias do sistema de drenagem da Rua São Judas Tadeu. O cronograma também contemplou Verdes Mares, onde foi feita a limpeza da Rua das Palmeiras, e no Mar do Norte, foram providenciados reparos no meio-fio ao longo da Rodovia Amaral Peixoto.