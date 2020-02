Aulas começam com unidades de ensino reformadas e material escolar

Rio das Ostras - A Prefeitura de Rio das Ostras preparou as escolas da Rede Municipal para receber os alunos no início do ano letivo. No primeiro dia de aula, a última segunda-feira, os estudantes encontraram novos mobiliários e bebedouros, paredes e muros pintados, além de outras melhorias de infraestrutura nas unidades de Ensino.



Nesta primeira semana de aula, os alunos estão recebendo os kits de material escolar destinados para cada segmento, da Educação Infantil aos Anos Finais do Ensino Fundamental. O prefeito Marcelino Borba e o secretário de Educação, Mauricio Henriques, estiveram na Escola Municipal Simar Machado Sodré, no Âncora, para participar da entrega de material na unidade.



“Trabalhamos bastante para que o ano letivo começasse com escolas bem estruturadas, garantindo mais conforto e bem-estar aos alunos e contribuindo assim para um melhor aprendizado. Entregamos também duas creches ampliadas, com mobiliários adequados, e ainda em fevereiro vamos concluir as obras de ampliação da Creche Valdira Flausino Rodrigues”, explica Mauricio Henriques.



MATERIAL ESCOLAR – Com os kits de material escolar, que estão sendo entregues na primeira semana de aula, a Prefeitura possibilita que todos os alunos tenham um maior desenvolvimento. Ao mesmo tempo, pais e responsáveis podem economizar, uma vez que não precisam comprar itens como mochilas, cadernos e até calculadoras.



“Os kits de material escolar eram uma necessidade da comunidade e, com a aquisição dos mesmos, podemos colaborar com a economia doméstica. O material é bem completo, atendendo às necessidades pedagógicas, e assim vão auxiliar o processo de ensino e aprendizagem”, enfatiza o secretário de Educação.



No kit destinado à Creche / Pré-Escola consta mochila, agenda permanente, apontador com depósito, borrachas, dois cadernos de desenho, canetinhas hidrográficas, colas coloridas e branca, caixa de giz de cera, lápis de cor, massa de modelar, entre outros itens.



Para os estudantes dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, além da mochila grande, foram distribuídos itens como cadernos, entre esses o de desenho, calculadora de bolso, material dourado, que auxilia a aprendizagem de Matemática. Já os alunos dos Anos Finais e EJA ganharam pasta grande, cadernos, calculadora, esquadro e transferidor, entre outros materiais.



MANUTENÇÃO – As unidades de ensino da Rede Municipal passaram por uma série de melhorias. Foram realizadas desde serviços de saneamento, como drenagem, substituição de tubulações, limpeza de fossa e de ralos, até trocas de lâmpadas. A manutenção incluiu reparos hidráulicos e sanitários, instalações elétricas, inclusive de novos pontos de ventiladores, troca de pisos, pinturas de portões, muros, paredes externas e internas, trabalhos de esquadrias, envernizamento de madeiras.



Algumas escolas tiveram limpeza dos telhados, reparos de gesso dos banheiros, troca de portas e fechaduras. Outras unidades precisaram passar por reformas estruturais, incluindo reparos em colunas, substituição de caixas de água e telas de quadras esportivas. Prédios que atendem à Educação Infantil tiveram a área do parquinho pavimentada.



NOVOS EQUIPAMENTOS – Entre os novos equipamentos e materiais recebidos pelas escolas para o novo ano letivo estão 53 bebedouros industriais em aço inox com quatro torneiras. Para atender os alunos da Educação Infantil foram adquiridos 175 tatames antiderrapantes e antialérgicos, 34 conjuntos de mobiliários trapézios compostos, cada um, por seis cadeiras, seis mesas e uma mesa central e 200 camas empilháveis. A Prefeitura também adquiriu e já está instalando novos ventiladores nas escolas.