Clínica da Família recebe tablets para Agentes Comunitários

Rio das Ostras - Rio das Ostras - Mais uma Unidade de Saúde é informatizada em Rio das Ostras. O Município fez a entrega de 15 tablets para a Clínica da Família, no Âncora, que serão utilizados pelos Agentes Comunitários de Saúde – ACS. Essa nova ferramenta será usada para produção diária e cadastramento de famílias, que antes era feito manualmente durante as vistas domiciliares.



De acordo com o gerente da unidade, Daniel Bispo, as informações e os dados que eram obtidos e alimentados por meio de papel, agora serão transmitidos de uma forma muito mais rápida e eficiente com a utilização dos tablets.



“A implantação do sistema de informatização como “Projeto Piloto” na Clínica da Família é um grande avanço para o Município. Com o sistema funcionado com mais agilidade, a intenção é diminuir as filas, proporcionando também mais comodidade a população”, ressaltou Daniel.



Outro gerente da Clínica da Família que comemora a aquisição dos tablets é Matheus Marlon. Para ele, a chegada dos equipamentos garante um novo tempo para a Estratégia de Saúde da Família, pois com qualidade na Atenção Básica automaticamente também acontece a diminuição dos atendimentos nas Emergências e Alta Complexidade.



“Com certeza a população só tem a ganhar. Todos os agentes da Clínica da Família, que é a unidade pioneira na implantação, já estão com tablets com alta tecnologia para promover de forma mais eficaz suas atribuições”, completou Matheus.