Baile do Amor anima Carnaval da terceira idade com marchinhas

Rio das Ostras - A dança tem assumido um papel importante na vida dos idosos, ganhando muitos adeptos e melhorando sensivelmente a sua qualidade de vida. É por isso que o Conselho Municipal dos Direitos do Idoso de Rio das Ostras vai promover nesta sexta-feira, o Baile do Amor, voltado para pessoas com mais de 60 anos de idade. A festa acontece no espaço do Grupo Renascer da Terceira Idade, em Jardim Campomar, a partir das 13h.



Com entrada franca, os participantes vão curtir marchinhas de Carnaval e outros diversos gêneros musicais sob o comando do DJ Luiz Cobra, que toca uma seleção de flash back. A festa terá um lanche entre amigos e conta a participação facultativa dos participantes, que podem levar um prato de salgadinhos, bolos, doces, refrigerantes, suco, entre outros.



O Baile do Amor faz parte do plano de ação do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso, que entende que a ação é muito importante para o processo de socialização, inter-relacionamento, reencontrar antigos amigos, como forma de encarar a fase como uma boa idade.



BENEFÍCIOS – Entre os benefícios da dança estão o bem-estar físico e emocional, exercícios de vários grupos musculares, ganhos e agilidade e na coordenação motora, melhorias às atividades cardiorrespiratória, estímulo à atenção e à memória, incentivo à concentração e melhora no equilíbrio, além de ajudar a combater à depressão e melhorar a autoestima.



“Com a chegada da Terceira Idade, corpo e mente passam por grandes mudanças, dando origem a algumas limitações físicas. Não é fácil adaptar-se ao novo estilo de vida, por isso algumas práticas auxiliam nesse processo, tornando a vida mais agradável”, contou Cristina Lucia Santana, vice-presidente do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso.



O Grupo Renascer da Terceira Idade fica na Rua Renascer da Terceira Idade, nº 145, Jardim Campomar. A entrada é franca.