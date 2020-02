Profissionais de Saúde de Rio das Ostras participam de capacitação

Rio das Ostras - Profissionais da Saúde de Rio das Ostras estão passando por mais uma série de capacitações no Município. Na última semana, a Coordenadoria de Vigilância em Saúde, por meio do Departamento de Vigilância Ambiental e Epidemiológica, realizou uma capacitação com o tema “Roedores Urbanos, Pombos, Morcegos e Zoonoses de Interesse à Saúde”.



A palestra foi ministrada pela bióloga Alessandra do Espírito Santo e pela médica veterinária Sandra Fialho, na Escola Municipal Francisco de Assis Medeiros, no Parque Zabulão. Essa capacitação foi destinada a Agentes Comunitários de Saúde – ACS, e Agentes de Combate à Endemias – ACE. Nestes dois dias, também houve a capacitação de Notificações Compulsórias de Acidentes e Doenças relacionadas ao Trabalho, ministrada por profissionais do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador da Baixada Litorânea – Cerest BL.



Para a agente sanitária de combate à Dengue de Rio das Ostras, Michele Fernanda Santos de Melo, que participou da capacitação, o encontro foi bem produtivo e satisfatório.



“Foi um momento muito bom, pois falaram sobre a importância da prevenção e tratamento de temas como leptospirose, limpeza do ambiente, materiais biológicos e outras questões. Para nós, que trabalhamos na rua, é muito importante ter esses conhecimentos, que vão ajudar bastante no desenvolvimento do trabalho com a comunidade”, ressaltou Michele.



INTEGRAÇÃO – De acordo com o diretor do Departamento de Vigilância Epidemiológica e Ambiental – Devae de Rio das Ostras, Jorgito de Oliveira Pinheiro, essa série de capacitações é realizada com intuito de integrar os agentes e qualificá-los nas temáticas para o melhor desempenho do trabalho.



“Estaremos falando dessas temáticas também na próxima semana, nos dias 17 e 18 de fevereiro. A capacitação dos servidores faz parte dos indicadores da Vigilância em Saúde como instrumento da Educação permanente”, destacou Jorgito.



Nesta quarta-feira, ainda será realizada uma capacitação para médicos e enfermeiros da Rede de Saúde Municipal, na Escola Francisco de Assis Medeiros, Rua Bangu, nº 1615. O tema será o Plano de Contingência ao Novo Coronavírus e Ações da Vigilância Epidemiológica.