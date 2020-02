Serviços de manutenção seguem a todo vapor em Rio das Ostras

Rio das Ostras - Os serviços de manutenção seguem por todo o Município. Nesta semana, as equipes atuaram no Centro, fazendo reparos na Rua Flamengo, e no Nova Esperança, com reparos na Rua Manoel Moreira Martins.



Já no Âncora, os trabalhos foram de nivelamento da Rua Bouganville, e no Jardim Mariléa, de reposição asfáltica na Rua Macaé e na Rua Bom Jardim de nivelamento.



No Village, os serviços incluíram limpeza de canal na Rua Madre Teresa de Calcutá e limpeza na Rua Frei Damião.



A Cidade está sendo cuidada diariamente. As equipes da Prefeitura realizaram nivelamento de via no Terra Firme, na Rua Eduardo Pio Duarte Silva.



OUTROS SERVIÇOS – Manutenção também no Nova Aliança e Operário, com reparos nas ruas Marcela Martins Ferreira e Paranaíba. No Liberdade, os serviços foram de melhorias do sistema de drenagem na Rua Bangu.



No Mar do Norte, o serviço foi de reposição asfáltica ao longo da Rodovia Amaral Peixoto.



NIVELAMENTO- Os funcionários da Prefeitura também fizeram o nivelamento das Ruas 1 e 6, no Serramar, e nivelamento da Rua Maria Becker Mota, no Balneário das Garças, e da Estrada da Conquista, em Cantagalo.



No Nova Cidade, foram realizados reparos e limpeza de via e de caixas-ralo na Rua da Fonte. Melhorias também no sistema de drenagem na Avenida Govenador Roberto Silveira, em Costazul.