Parceria da Prefeitura e OdontoSesc cuida da saúde bucal de alunos

Rio das Ostras - Alunos de sete unidades de Ensino de Rio das Ostras receberam orientação de higiene bucal e aplicação tópica de flúor por intermédio de uma parceria entre a Prefeitura e a unidade OdontoSesc. O projeto passou pelas escolas municipais Prefeito Célio Sarzedas, Francisco de Assis Medeiros Rangel, Professora América Abdalla, Acerbal Pinto Malheiros, Nilton Balthazar e Escola Agrícola Carlos Maurício Franco.



De acordo com os responsáveis pela ação de promoção de Saúde realizada nas unidades de ensino, os alunos receberam orientação e instrução de higiene bucal, escovação supervisionada e aplicação tópica de flúor. As comunidades escolares também participaram de palestras com temas como câncer bucal, doença periodontal, entre outros.



“A saúde dos alunos é uma questão prioritária nessa gestão. Criança saudável aprende mais e melhor. A parceria com a OdontoSesc é muito importante no sentido de investigar e resolver possíveis problemas”, destacou o secretário municipal de Educação, Esporte e Lazer, Maurício Henriques.



ODONTOSESC EM RIO DAS OSTRAS – A unidade móvel do OdontoSesc, que foi inaugurada no dia 9 de janeiro, está instalada na Praça Cláudio Ribeiro, ao lado da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo. A carreta fica em Rio das Ostras até 9 de abril oferecendo os seguintes serviços gratuitos: restauração, extração simples (mediante avaliação do profissional), raspagem, radiografia odontológica e promoção da Saúde Bucal.