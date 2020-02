Ruas fechadas garantem tranquilidade dos foliões no Carnaval

Rio das Ostras - Para que a festa de Carnaval seja só alegria, a Prefeitura de Rio das Ostras preparou o fechamento de algumas ruas na Praia do Bosque, Centro, Orla de Costazul e no Camping. Os moradores não serão prejudicados com os fechamentos e terão direito ao Acesso Livre. Os interessados devem procurar, a partir de quarta-feira, 19, um dos seguintes locais: Secretaria de Segurança Pública (Rua Niterói, 2099, Loteamento Atlântica), Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Praça Prefeito Cláudio Ribeiro, s/n° – Extensão do Bosque) e Base da Praça da Baleia para cadastrar o seu Acesso Livre. Os documentos necessários para a retirada do cartão são Comprovante de Residência, documento do veículo e Carteira Nacional de Habilitação (CNH).



As ruas foram fechadas neste sábado (22), às 6h e seguem até a próxima quarta-feira, 26, às 6h. Confira o esquema de fechamento das ruas:



PRAIA DO BOSQUE



BLOQUEIOS COM CONES



Avenida Cláudio Ribeiro com Rua da Figueira

Avenida Amazonas com Orla

Alameda Casimiro de Abreu com RJ 106



BLOQUEIOS FIXOS



Rua Ipê com a Rua Jequitibá

Rua Piabanha com Avenida Cláudio Ribeiro

Rua Guaíba com Avenida Cláudio Ribeiro

CENTRO (DIA)



BLOQUEIOS COM CONES



Praça José Pereira Câmara

Rua Jandira Pimentel com Rua Rêgo Barros

Avenida Cristóvão Barcelos com Rua Bento Costa Júnior

CENTRO (NOITE)



BLOQUEIOS COM CONES



Praça José Pereira Câmara

Rua Jandira Pimentel com Rua Maria Letícia

Rua Raul de Oliveira Rodrigues com RJ 106

Rua Jandira Pimentel com Rua Bento Costa Júnior



BLOQUEIOS FIXOS



Rua Bento Costa Júnior com Raul de Oliveira Rodrigues



ORLA DE COSTAZUL



BLOQUEIOS COM CONES



Avenida Roberto Silveira com Rua Alexon Corrêa da Silva

Rua Maria Bela dos Santos com Rua Nei Cardoso



BLOQUEIOS FIXOS



Avenida Roberto Silveira com Rua Carlos A. Carvalho

Rua Luiz Lengruber com Rua Nei Cardoso

Rua Nei Cardoso com Rua Irene dos Santos

Avenida Atlântica com Rua Nelson Pessegueiro do Amaral



CAMPING COSTAZUL



BLOQUEIOS COM CONES



Avenida Roberto Silveira com Travessa 05

Avenida Heleno Nunes com Rua Irene dos Santos

Avenida Heleno Nunes com Rua Judith

Rua Judith com Rua Antônio Rolim

BLOQUEIOS FIXOS



Rua Antônio Rolim com Rua Gilberto Carregal

No Camping em Costazul, o fechamento será feito nos dias 22 a 26 a partir das 15h até às 23h.