Banda composta por músicos de Rio das Ostras anima matinês

Rio das Ostras - Como forma de resgatar os antigos carnavais, a Fundação Rio das Ostras de Cultura convidou a Banda Sambaqui para comandar as matinês. O grupo, que reúne músicos da Cidade, anima os foliões ao som de antigas marchinhas, composições infantis e clássicos dançantes da MPB. As matinês começaram no último sábado, e seguem até terça-feira (25), das 17h às 21h, no Camping de Costazul. A entrada é franca.



Sob a direção do saxofonista Luiz Felipe Oliveira, a Banda Sambaqui é composto por professores, alunos e ex-alunos do Centro de Formação Artística, além de outros músicos atuantes no Município. “O grupo reúne moradores de Rio das Ostras, fortalecendo a cultura local e incentivando a música na nossa Cidade”, explica Luiz Felipe.



As matinês com a Banda Sambaqui têm a intenção de promover a integração entre famílias e oferecer lazer para crianças. Ao mesmo tempo, ao trazer memórias dos carnavais do passado, vai ajudar na preservação da identidade brasileira e de seus valores culturais. Tudo isso num ambiente democrático, seguro e saudável.



Conheça a Banda Sambaqui: Luiz Felipe Oliveira (direção musical e sax tenor); Dalton Freire (sax alto); Helinho Rodrigues (trombone); Leandro Márcio (trompete); Arnaldho de Sá (vocal); Thati Dias (vocal); Cau Barros (percussão); Rodrigo Zago (bateria); Aloísio Barbosa (cavaquinho); Jefferson Ferreira (violão); Diogo Spadaro (baixo) e Rodolpho Mendes (guitarra).