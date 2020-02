Rio das Ostras realiza mais um Fórum de Planejamento e Orçamento

Rio das Ostras - Na próxima sexta-feira (28), a Prefeitura de Rio das Ostras promoverá mais um Fórum Municipal de Planejamento e Orçamento, para demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do 30 Quadrimestre do exercício de 2019.



O evento terá início às 17h, na Câmara Municipal, que fica na Avenida dos Bandeirantes 2.000, no Loteamento Verdes Mares.



TRANSPARÊNCIA – A Audiência Pública acontece com o objetivo de informar a população sobre os investimentos que foram feitos e onde foram aplicados os recursos municipais até o momento.



A realização do Fórum é uma exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal, que obriga os municípios a apresentar ao Poder Legislativo e à população o desempenho orçamentário da Administração Pública quadrimestralmente.