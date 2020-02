Bloco Saideira faz a despedida do Carnaval neste sábado

Rio das Ostras - Para quem ficou com um gostinho de quero mais do Carnaval 2020 de Rio das Ostras, neste sábado, o Bloco Saideira fará a despedida da festa do Rei Momo. Os foliões prometem fazer bonito na praia de Boca da Barra, a partir das 16h. Muito samba no pé e alegria estão garantidos.



CARNAVAL – Ao todo, foram cerca de 30 desfiles de blocos que contemplaram vários públicos como idosos, evangélicos, LGBTI+, jovens, entre outros. Também teve diversão para a criançada, que se esbaldou na matinê realizada todos os dias em Costazul. Em Rocha Leão, Cantagalo e Mar do Norte a população aproveitou a folia com bailes noturnos.