Cidade comemora 28 anos com concurso de Fotografias Amadoras

Rio das Ostras - As mais belas paisagens de Rio das Ostras estão sendo retratadas pelos participantes do 1º Concurso de Fotografias Amadoras – Rio das Ostras 28 anos, que tem como objetivo fomentar e valorizar a produção fotográfica amadora e aumentar o acervo de imagens da Cidade.Em uma semana, mais de 30 imagens já estão concorrendo. A iniciativa da Prefeitura de Rio das Ostras, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, faz parte da programação do 28º aniversário de Rio das Ostras, comemorado em 10 de abril. Para participar é só fazer uma postagem de uma foto no feed do Instagram pessoal, usando as hashtags do Concurso.Podem participar os moradores de Rio das Ostras, turistas e estudantes de escolas públicas e privadas do Município. O concurso é dividido em três categorias: Cidadão Morador, para residente na Cidade, com idade acima de 18 anos, que deverá usar a #souriodasostras28anos; Cidadão Visitante, para quem não reside em Rio das Ostras, com idade acima de 18 anos, que deverá usar a #visitoriodasostras28anos; e Estudante, para alunos de Rio das Ostras, com idade acima de 16 anos, que deverão usar a #estudoriodasostras28anos. Além das hashtags da categoria, tem que usar a #riodasostras28anos.O perfil tem que estar aberto, o participante tem que seguir o perfil da Prefeitura – @riodasostrasgov, e as fotos têm que ter legenda. A imagem não pode ter marca d’água ou qualquer tipo de alteração ou filtro.Estarão concorrendo todas as fotografias postadas até 23h59 do dia 5 de março. Como prêmio, as 10 melhores fotografias de cada categoria participarão da Exposição Fotográfica em Comemoração aos 28 Anos de Rio das Ostras, que acontecerá a partir do dia 10 de abril.A Comissão Julgadora será composta por cinco membros de reconhecido saber na área de fotografia, escolhidos pela Secretaria de Turismo. Não poderão participar servidores municipais de Rio das Ostras, da Prefeitura, Câmara e Autarquias.O Edital do concurso foi publicado no dia 8 de Janeiro, no Jornal Oficial nº 1121, nas páginas 10 e 11, disponível no site da Prefeitura – www.riodasostras.rj.gov.br