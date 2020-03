Prefeitura faz treinamento para definir Plano de Contingência ao Coronavírus

Rio das Ostras - A Prefeitura de Rio das Ostras, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou, nesta última segunda-feira, mais um encontro para construir o Plano de Enfrentamento ao Coronavírus.



A reunião aconteceu na Escola Municipal Francisco de Assis Medeiros Rangel, no Parque Zabulão, e contou com a presença de cerca de 150 Agentes Comunitários de Saúde (ACS), enfermeiros e médicos da Rede Municipal de Saúde.



“Este evento é destinado aos profissionais da Saúde, em especial aos da Atenção Básica da Cidade. Tivemos um caso suspeito de coronavírus de uma moradora de Rio das Ostras, que foi notificado por Macaé, mas que já foi descartado pelo Ministério da Saúde”, explicou a secretária de Saúde de Rio das Ostras, Jane Blanco.



“Estamos satisfeitos com esta boa notícia, mas vamos continuar vigilantes. A Secretaria de Saúde está unida. Estamos nos preparando há quase um mês. Fizemos nosso plano de contingência e diversas reuniões. É fundamental explicar o que está acontecendo para a população e, é claro, para nossas equipes”, completou a secretária.



Para a chefe da Divisão de Vigilância Epidemiológica de Rio das Ostras, Andréa Viana, as reuniões têm o objetivo de organizar o atendimento e as unidades de Saúde de Rio das Ostras, preparando os profissionais para acolher quem chega com suspeita de coronavírus.



“Esclarecer, orientar e organizar. Precisamos nos atualizar sobre as mudanças do comportamento do vírus e como as pessoas vêm adoecendo. Estamos acompanhando a evolução do Coronavírus. Antes do Carnaval fizemos uma atualização sobre a assunto com todas as unidades de Saúde. Abordamos o comportamento do vírus e a atuação da Vigilância Epidemiológica no País, além do histórico da epidemia na China”, explicou Andréa Viana.



Ainda segundo a chefe da Divisão de Vigilância Epidemiológica, é preciso estabelecer critérios para os casos suspeitos do coronavírus e saber identificar, mais precocemente possível, os casos suspeitos da doença.



CORONAVÍRUS – De acordo com os especialistas, um caso pode ser considerado suspeito se nos últimos 14 dias antes do início dos sintomas, o paciente tiver histórico de viagem à área com transmissão local ou se neste mesmo período, tenha tido contato com caso suspeito ou confirmado de Coronavírus.