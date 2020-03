NOTA OFICIAL - CASO CORONAVÍRUS

Rio das Ostras - A Prefeitura de Rio das Ostras informa que o caso suspeito de infecção pelo Coronavírus – Covid- 19 de uma moradora do Município, que foi notificado por Macaé, na última sexta-feira, dia 28 de fevereiro, já foi descartado pelo Ministério da Saúde.



Independente desta confirmação, profissionais da Saúde de Rio das Ostras continuam atentos e seguindo com o Plano de Contingência ao Coronavírus, no intuito de acolher e identificar, precocemente, os casos suspeitos que possam surgir no Município.



É importante e necessário que a população também fique atenta aos dados oficiais dos órgãos competentes, a Secretaria de Estado e Ministério da Saúde.