Elza Soares é homenageada pela cantora Cláudia Falcão em show

Rio das Ostras - No mês das Mulheres, o Projeto Soul da Casa convidou apenas cantoras para relembrar consagradas vozes femininas. Abrindo o mês de grandes homenagens, a sambista Cláudia Falcão apresenta sucessos de Elza Soares. O show será nesta quinta-feira, dia 5, às 20h, no Teatro Popular de Rio das Ostras.



Neste ano que completa 90 anos, Elza Soares vem recebendo muitas homenagens. Cantora e compositora brasileira respeitada mundialmente, a artista teve uma vida muito difícil e perdeu dois filhos para a fome antes de se tornar conhecida, aos 21 anos. Gravou músicas que falam de romance, preconceito racial e feminismo.



Em 1999, Elza Soares foi eleita pela Rádio BBC de Londres como a cantora brasileira do milênio. Ela também aparece na lista das 100 maiores vozes da música brasileira elaborada pela revista Rolling Stone Brasil.



A cantora Cláudia Falcão, que é moradora de Rio das Ostras e se destaca como sambista, vai cantar composições consagradas de Elza Soares que falam da força feminina como “Mulher do Fim do Mundo”, “Maria da Vila Matilde” e “A Carne”.



NOVAS HOMENAGENS – Até o final de março, o Soul da Casa prossegue homenageando as mulheres todas as quintas-feiras, às 20h. No dia 12, será a vez de Marcia Costa lembrar grandes sucessos de Elis Regina. Micha é a próxima convidada, no dia 19, cantando músicas de Angela Ro Ro. Para fechar o mês, Renata Cabral apresenta, no dia 26, sucessos gravados por Clara Nunes.



O Projeto Soul da Casa tem o objetivo de incentivar artistas de Rio das Ostras e Região que podem mostrar seus trabalhos autorais e fazer tributos a músicos consagrados. Uma iniciativa da Fundação Rio das Ostras de Cultura, ajuda também a formar plateia e tem ingressos a preços promocionais.



O Teatro Popular de Rio das Ostras fica na Avenida Amazonas, s/nº – Extensão Novo Rio das Ostras. Os ingressos são vendidos por R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia). Os antecipados saem a R$ 10 e podem ser adquiridos nos seguintes pontos de venda: Black Nine Rio das Ostras, Artmanha, Baú da Taberna e Confraria do Jamelão, bilheteria do Teatro Popular ou pelo direct no Instagram @SouldaCasa.