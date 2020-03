Centro de Educação Ambiental promove oficinas

Rio das Ostras - Ao longo do mês de março, o Centro de Educação Ambiental de Rio das Ostras (Cedro) oferta oficinas gratuitas.



As atividades acontecem no Cedro, localizado na Avenida Linda, s/nº, em Nova Esperança, com exceção do Curso de Plantas Fitoterápicas, que será realizado no Parque dos Pássaros, em Jardim Marilea. As oficinas oferecem 20 vagas para os interessados.



Está programado, em 7 de março, das 8h30 às 16h, o Curso de Plantas Fitoterápicas; e para o dia 10, do mesmo horário, Oficina de Painel Decorativo. E, em 11 de março, das 9h às 11h30, está confirmada a Oficina de Sabão Ecológico.



No dia 17 de março, será realizada Oficina de Garrafas Decorativas, das 9h às 12h30; e no dia 18, das 9h às 11h30, Oficina de Caldas e Compostos Orgânicos. Já em 19 de março, das 9h às 11h30, será possível participar da Oficina de Horta Suspensa.



PLANTIO – No dia 23, das 9h às 11h30, a equipe do Cedro promove plantio de mudas de mangue no Entreposto de Pesca, em Colinas. O evento, aberto ao público, tem ponto de encontro no Centro de Educação Ambiental de Rio das Ostras, em Nova Esperança.



No dia 24, das 9h às 11h30, os interessados poderão participar da Oficina de Hortas Urbanas; e no dia 28 de março, está confirmado o Curso de Plantas Fitoterápicas, das 8h30 às 16h. As aulas deste curso serão realizadas no Parque dos Pássaros, em Jardim Marilea.



INSCRIÇÕES – As inscrições devem ser realizadas por meio do telefone 2771-4350 ou do endereço eletrônico cedro.semap.pmro@gmail.com, informando nome completo, e-mail e telefone com DDD.