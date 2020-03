Projeto da Enel leva esportes e shows para Praia de Costazul

Rio das Ostras - Para encerrar o Verão 2020 em alto astral, Rio das Ostras vai ter mais duas semanas de atividades esportivas, de bem-estar e shows gratuitos. O Projeto Enel Energia na Praia começa nesta sexta-feira, 6 de março, e vai até o dia 22, na Praia de Costazul, numa realização da Sagre Consultoria, com patrocínio da Enel e Governo do Estado do Rio e apoio da Prefeitura de Rio das Ostras.O Energia na Praia tem o objetivo de disseminar o estilo de vida saudável e a cultura, proporcionando entretenimento para a população. Serão oferecidos, de segunda a domingo, treinos funcionais, aulas de yoga, vôlei de praia, futevôlei, beach tennis, atividades para gestantes e terceira idade, e atendimento pós-treino, shiatsu e massoterapia.A programação musical trará vários ritmos e artistas consagrados para shows de sexta a domingo, sempre às 17h.Nesta sexta-feira, dia 6, a apresentação é do quarteto de jazz, Jazztopia, que toca um repertório inspirado nos filmes de Woody Allen. Sábado, o agito fica por conta na Nova Orquestra, formada por jovens instrumentistas que executam músicas clássicas com nova roupagem. E domingo, o cantor e compositor Marcelo Jeneci. O projeto ainda vai receber Ana Vilela, Nada Combinado, Tropicalinha entre outros.Confira a programação completa do Enel Energia na Praia no link https://www.riodasostras.rj.gov.br/energianapraia/ . A diversão para toda a família vai até o fim do Verão em Rio das Ostras.