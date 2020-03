Eco Run Cantagalo movimenta zona rural no fim de semana

Rio das Ostras - Os amantes das corridas de rua têm um encontro marcado em Rio das Ostras no próximo domingo, 8 de março, Dia Internacional da Mulher. A Eco Run Cantagalo terá largada na Praça Valdemar Alves Barcelos, em Cantagalo, zona rural da Cidade, com horário previsto para às 8h.São esperados cerca de 500 atletas para a corrida, que tem apoio da Prefeitura de Rio das Ostras e realização da Podium Eventos. As inscrições para a prova estão abertas e podem ser feitas pelo site www.ticketagora.com