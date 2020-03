Peça ‘Frozen 2’ será encenada neste sábado e domingo no Teatro Popular

Rio das Ostras - Depois do grande sucesso no cinema, a continuação da história de Elsa e Anna chega ao palco. Neste sábado e no domingo, dias 7 e 8, às 17h, no Teatro Popular de Rio das Ostras, será apresentada a peça “Frozen 2”, que promete divertir a garotada.



De volta à infância, ao lado da irmã Anna, Elsa relembra a história contada pelo pai. Ainda como príncipe de Arendell, ele visitou a Floresta dos Elementos no momento em que, devido a um episódio inesperado, acontece a separação do ar, fogo, terra e água. Ao tentar conhecer melhor esse acontecimento, Elsa também vai descobrir a origem dos seus poderes.



O Teatro Popular de Rio das Ostras fica na Avenida Amazonas, s/nº – Extensão Novo Rio das Ostras. Os ingressos custam R$ 50, inteira, R$ 25, meia entrada, e antecipados R$ 20, vendidos na Banca da Praça e bilheteria do Teatro. A Classificação é livre.