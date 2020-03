Rio das Ostras - No último final de semana Costazul ficou bastante movimentada durante a primeira edição da Enel Energia na Praia. Com destaque para o cantor Marcelo Jeneci, que fechou o domingo, 8, cantando grandes sucessos de sua carreira, o evento ainda teve a apresentação do quarteto Jazztopia e da Nova Orquestra. Durante o dia foram realizadas atividades de massagens, aulas de Yoga e quadras abertas para esportes de areia.Quem passou pelas areias de Costazul ainda pôde pegar emprestados guarda-sol e cadeiras de praia para curtir o evento com mais conforto. O Enel Energia na Praia ainda tem uma ampla estrutura com quadras abertas, duchas para banho após o mergulho no mar, empréstimos de raquetes para frescobol, baralhos, damas, xadrez, entre outros.Luana Campos, morada de Jardim Marilea, elogiou a iniciativa. “Depois que termina o Carnaval, a gente fica com saudade do verão, achando que os grandes eventos já passaram. Mas quando vi que ainda teria programação, me animei e trouxe meus dois filhos”, contou a empresária.Durante o dia, quem passava pela praia podia tirar o sal e a areia utilizando as duchas e torneiras instaladas na estrutura do evento. Futevôlei, vôlei de praia, beach tênis, treinamento funcional, atividades para gestantes e idosos também estão na programação.Consciência ambiental é um assunto importante para os organizadores do evento, que instalaram lixeiras para separar os lixos entre plástico, vidro, papel, metal e orgânico.Para o professor universitário Áureo Guilherme Mendonça, foi uma ideia muito interessante para o momento. “Sair da praia e ter estas lixeiras que nos estimulam a separar nosso lixo é fundamental para as questões ambientais”, falou.As atividades acontecem até 22 de março e passarão pelo palco do evento Jazztopia, repetindo seu show, no dia 13, Ana Vilela, dia 14, Nada Combinado, 15, Banda de Jazz, 20, Carrossel de Emoções, 21 e Tropicalinha, 22 de março, que é uma homenagem a Caetano e Gil numa linguagem infantil.A programação completa é encontrada no site da Prefeitura por meio do link www.riodasostras.rj.gov.br/energianapraia No domingo, 8, a Eco Run reuniu centenas de corredores em Cantagalo. O evento dá continuidade à política de desenvolvimento do turismo rural de Rio das Ostras e promove o esporte.Na saúde, a Prefeitura promoveu o Dia D contra o Sarampo com vacinação em 13 unidades de saúde do Município. A Imunização foi destinada para o público entre seis meses e 59 anos. A ação aconteceu no sábado, dia 7, de 8h às 17h, mobilizando centenas de servidores públicos municipais.No mesmo dia, Rio das Ostras recebeu do Governo do Estado um tomógrafo móvel, que vai atender a popular por duas semanas a partir desta segunda, dia 9. Quem estiver com o pedido médico já pode agendar seu exame no Coordenadoria de Gestão, Avaliação e Auditora, o Coga, localizado em Cidade Praiana.