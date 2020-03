Rio das Ostras - Rio das Ostras deu mais um passo no resgate da memória sobre a relação do músico Dorival Caymmi com o Município. Na final da tarde do último sábado, 7, a Administração Municipal entregou à população a escultura de bronze do músico, que está exposta no calçadão da Praia do Bosque.



Durante a cerimônia de abertura estiveram o filho de Caymmi, o músico Dori, parte de sua família, autoridades municipais e moradores, que tiveram contato com Dorival na época que passava longas temporadas em Rio das Ostras.



“Temos muito orgulho de ter na história de Rio das Ostras um homem como Dorival Caymmi. Ele deu grande visibilidade ao nosso Município, que saía nas grandes mídias na época que ficava aqui com a família. Lembro bem da casa onde morava e das vezes que ia levar medicamento a Nana (filha do artista). Esta homenagem é mais que merecida”, disse o prefeito Marcelino Borba.



Para Dori, a homenagem se estende a toda família. “Sei que os riostrenses amam meu pai, mas esta homenagem também é para gente que morou e mora aqui e sabe a grandeza de Rio das Ostras para ele. Estou muito contente”, disse.



Durante a cerimônia foi exibido um documentário com familiares, amigos e autoridades que conviveram com Dorival. Em seguida, o filho Dori fez uma apresentação e chamou parte de sua família ao palco. Entre as canções selecionadas estavam “Maracangalha” e “Suíte do Pescador”.



Para Carlos Coutinho, uma homenagem bem merecida. “Uma pessoa que veio para cá e só trouxe coisas bonitas, que escrevia na cidade, lembrava de sua terra de origem. É motivo de orgulho mesmo”, disse o morador.



“Além de ser um músico brasileiro com toda honra merecida internacionalmente, Caymmi traz um filho que é um artista tão bom quanto o pai. Uma honra para nós que moramos aqui”, disse Lélia Nogueira.



“Uma cidade sem memória é uma cidade sem passado, sem presente e sem futuro. Este é um passo importante para que moradores e turistas tenham acesso a relação de Caymmi com Rio das Ostras. Com este monumento a gente traz a história e cria uma novo ponto turístico”, contou Aurora Siqueira, Secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo.



Músicos locais fecharam a programação da inauguração. “É uma honra. Não consigo descrever a emoção de estar aqui fazendo parte deste momento. Sempre canto Caymmi aqui na cidade e explico a relação dele com a cidade”, disse a cantora Renata Cabral.