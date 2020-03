Rio das Ostras - As homenagens às mulheres que cuidam e educam os mais de 23 mil alunos da Rede Municipal de Rio das Ostras foram antecipadas para a última sexta-feira, 6. De acordo com as gestoras das unidades de ensino, dessa forma puderam proporcionar um momento de celebração àquelas que, com atividades simples e cotidianas, constroem uma cidade melhor.



Com as comemorações nas unidades foi possível lembrar o Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março. Para a diretora da Escola Municipal Prefeito Célio Sarzedas, Isabel Costa, é necessário homenageá-las, mostrando a importância do papel feminino na sociedade.



“Na sexta-feira promovemos a primeira edição do ‘Entre Elas’, um evento com a presença da psicoterapeuta Kelly Arruda, que ministrou palestra sobre o tema ‘Mulher, qual é o seu Super Poder?’”, contou a diretora.



As mães que foram buscar seus filhos na Escola Municipal Elson Pinheiro na última sexta-feira também tiveram uma surpresa. Segundo a diretora Fernanda de Cácia, o objetivo foi fazer uma singela homenagem ao Dia Internacional da Mulher. “Um gesto tão simples, mas que alegra tanto a alma. Elas amaram”, comentou Fernanda.



O secretário de Educação, Esporte e Lazer, Maurício Henriques, acredita que ações como estas promovem uma maior integração entre escola e família, o que, ao longo do processo, resulta no melhor desenvolvimento dos alunos.



“É muito importante termos a parceria de toda a comunidade escolar no dia a dia das unidades, participando de atividades, dando sugestões, primando pelo nosso patrimônio”, afirmou o secretário.