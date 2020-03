Prefeitura criou mais de 400 vagas com ampliação de creches

Rio das Ostras - Com a entrega da terceira obra de ampliação de creche em 2020, dessa vez da unidade municipal Valdira Flausino Rodrigues, em Nova Cidade, a Prefeitura de Rio das Ostras criou, ao todo, 423 novas vagas. A cerimônia aconteceu na última segunda-feira, com a presença do prefeito Marcelino Borba, gestores municipais, vereadores, profissionais da Educação e comunidade.



“Construímos sete novas salas com a ampliação dessas três unidades, o que equivale a uma creche e meia, e estamos fazendo manutenção em todos os prédios. Também continuamos recuperando os inservíveis, todo aquele mobiliário que estava fora de uso nas escolas. A população de Rio das Ostras merece o melhor”, afirmou o prefeito Marcelino durante a solenidade.



A Creche Municipal Valdira Flausino Rodrigues ganhou três novas salas de aula, todas equipadas com novos mobiliários, camas empilháveis e tatames mais altos, evitando o contato com o chão nos dias mais frios. Três novos banheiros também foram construídos na unidade, sendo um deles acessível. Toda essa ampliação possibilitou o aumento do número de vagas em 75%, garantindo o atendimento de 360 crianças.



“Aos pais aqui presentes, quero lembrar da nossa luta para garantir a qualidade das nossas creches e do apoio do prefeito Marcelino a todos os projetos voltados para a primeira infância. É importante ressaltar também que a unidade Valdira Flausino Rodrigues construiu uma história linda na comunidade de Nova Cidade ao longo de 17 anos e queremos dar continuidade a essa trajetória de sucesso”, enfatizou o secretário de Educação, Mauricio Henriques.



HOMENAGEM – Um momento de grande emoção na solenidade foram as homenagens recebidas pelas duas ex-diretoras da creche, Santusa Dias Borba e Verônica Meireles, que ganharam flores. Ao lado da atual diretora da unidade, Beatriz Batista, elas enfatizaram a parceria bem-sucedida com a comunidade de Nova Cidade. “Quando a Valdira Flausino Rodrigues foi inaugurada tínhamos 39 alunos e hoje são 360 atendidos”, lembrou Santusa.



Entre os novos alunos está Théo, de 1 ano e 11 meses, para orgulho da mãe Katlen Machado. “Achei as novas salas muito bonitas, tudo de excelente qualidade, assim como o material escolar. O espaço aqui é ótimo para as crianças e meu filho está gostando muito de toda a equipe da creche”, completou Katlen.