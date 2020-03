Prefeitura e Sebrae oferecem oficinas para microempreendedores

Rio das Ostras - Estão abertas, até dia 27 de março, as inscrições para as Oficinas SEI do Sebrae para Microempreendedores Individuais em Rio das Ostras. A parceria com a Prefeitura de Rio das Ostras proporciona a gratuidade do Programa, que tem as primeiras aulas nos dias 30 e 31 dos cursos de Planejamento e Compra, voltados para a gestão eficiente, geração de lucros e melhores resultados.



As inscrições podem ser feitas na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Sedtur), das 9h às 17h. Cada CNPJ tem direito a duas vagas, e os interessados devem comparecer munidos de seu comprovante de residência, Identidade, CPF e CNPJ. As aulas acontecerão no Auditório da Sedtur, sempre das 18h30 às 22h30.



Temas como planejamento, administração, compras, divulgação, empreendedorismo, necessidades do mercado, vendas e composição de preços serão abordados pelos consultores. Todos os participantes receberão material didático e certificado.



Ao todo serão 55 Oficinas do SEI até o final do ano, totalizando mais de 220 horas de soluções que tratam de temas básicos para gestão e fortalecimento dos negócios dos novos empreendedores. O objetivo é capacitar o microempreendedor na gestão do seu negócio para que obtenha lucro, eficiência e atinja suas metas.

PARCEIROS – A Prefeitura, por meio da Sedtur, tem como parceiros nessa ação além do Sebrae, o Sindicomércio, Aciro, CDL e o Rio das Ostras Convention & Visitors Bureau.



Mais informações podem ser obtidas na Sedtur (Praça Prefeito Cláudio Ribeiro, s/nº – Extensão do Bosque), telefone (22) 2771-6425/2771-6430 ou pelo link http://bit.ly/CursosSei