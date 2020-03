Feira da Agricultura Familiar gera renda para produtores rurais

Rio das Ostras - Queijo, banana, mandioca, milho, ovos caipiras, mel, pimenta e até cachaças artesanais. Esses produtos podem ser encontrados na Feirinha da Agricultura Familiar em Cantagalo, Zona Rural de Rio das Ostras. O evento acontece sempre aos sábados e domingos, das 8h às 17h.



Aos sábados, a Feira ocorre na Travessa Veronica Martins; e aos domingos, nas imediações da Praça Waldemar Alves Barcelos, onde tradicionalmente acontece a Festa do Feijão no mês de outubro.



No evento, são comercializados produtos de qualidade direto do campo para mesa dos consumidores da Cidade. Allexandre Costa



PARCERIA – A Feirinha da Agricultura Familiar é uma parceira da Secretaria de Meio Ambiente com a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro (EMATER-RJ).



O evento, um pedido dos próprios produtores rurais da localidade, foi criado para atender a comunidade local, visitantes e quem utiliza diariamente a estrada de Cantagalo durante o ano.