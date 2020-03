Vacinação contra o Sarampo prossegue nos postos de Saúde

Rio das Ostras - Desde janeiro, a Campanha de Intensificação de Vacinação contra o Sarampo está a todo vapor em Rio das Ostras. No último sábado, aconteceu o terceiro Dia D desta campanha, mas quem não conseguiu se vacinar ainda tem oportunidade. A imunização continua em todas as unidades de Saúde do Município, dentro dos seus horários de rotina, e o público-alvo é a população com faixa etária de seis meses a 59 anos de idade.



Durante toda a Campanha de Vacinação contra o Sarampo, que veio com o objetivo de implementar medidas emergenciais para contenção do avanço da doença, foram realizados três dias D de mobilização em Rio das Ostras (1º e 15 de fevereiro e 7 de março), com atendimento em 13 unidades de Saúde. O total foi de 9.434 pessoas imunizadas, fora os dias normais de vacinação.



De acordo com o chefe da Divisão de Imunização de Rio das Ostras, José Ronalti da Silveira, esses dias foram muito importantes para a campanha.



“Nesta campanha houve uma adesão muito boa no Município. Mas vamos permanecer com a intensificação até que não haja mais casos de sarampo no país. Então, quem ainda não se vacinou tem que aproveitar a oportunidade, pois é de suma importância impedirmos o avanço da doença”, ressaltou Ronati, lembrando que é preciso apresentar a Caderneta de Vacinação na unidade de Saúde, cartão do SUS ou CPF.